فيلم -بطاقات القتل البريدية-: الهوس بالفن والحب الممنوع والجريمة - كلكامش نبيل

2020/07/04 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع فيلم "بطاقات القتل البريدية" أو "جرائم قتل البطاقات البريدية" The Postcard Killings وهو فيلم غموض وجريمة وإثارة مع أبعاد فنية واجتماعية.



الفيلم من اخراج دانيس تانوفيتش وبطولة جيفري دين مورغان (بدور المحقق جيكوب كانون) وفامكه جانسون (بدور الزوجة والمحققة فاليري كانون) ونعومي باتريك (بدور سيلفيا) وكوش جامبو (بدور الصحافية الأميركية المقيمة في السويد ديزي لومبارد).



الفيلم مقتبس م ......





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