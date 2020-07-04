مع دعوة عادل حكيم لدولة المواطنية ورفضه لكل من الدينية والعلمانية 1/7 - ضياء الشكرجي

2020/07/04 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وصلني على الواتس-أپ موضوع من صديق من لندن اسمه عادل حكيم، عبارة عن استبيان رأي متكون من مجموعة أسئلة، يبدو أنه عممه على أصدقائه ومعارفه ونشره على صفحته.رأيت الإجابة عليه، فتحولت إجابتي إلى موضوع طويل، قد يحتاج نشره إلى جعله في خمس أو ست حلقات.ابتداءً أوضح إن من عادتي عند ذكر أشخاص أن أذكرهم بالاسم المجرد بلا ألقاب، أرجو ألا يفهم على أنه عدم أو قلة احترام، بل هو تأثري – لكنه تأثر عن قناعة و ......





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