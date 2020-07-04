مشاهد مرعبة.. اليابان تدفع بالجيش لإغاثة وإجلاء الالاف بعد فيضانات وأعاصير

2020/07/04 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أجلت السلطات في غرب اليابان، اليوم السبت، نحو 75 ألف نسمة من منازلهم جراء أمطار غزيرة تسبّبت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية وشرّدت أعداداً كبيرة من السكّان وخلّفت 13 مفقوداً على الأقلّ.وطلبت السلطات المحليّة من الجيش المساعدة لإجلاء حوالي 75 ألف شخص من كوماموتو وكاغوشيما، حيث احتجز حوالي 100 شخص بسبب الفيضانات، […]

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