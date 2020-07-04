حادث غريب… قط في غسالة الملابس لمدة 12 دقيقة

2020/07/04 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت عائلة استرالية وجود قط في غسالة الملابس اثناء تشغيلها ليظل بداخلها نحو 12 دقيقة.يعيش قط بورمي يدعى أوسكار في عائلة أنجيلو وأماندا ميريديث.ربما صعد إلى الغسالة لينام.وضع أنجيلو الملاءات في الغسالة وأشعلها، لكنه لم يلحظ القط.بعد فترة، سمع أنجيلو وأماندا مواء، لكنهما اعتقدا في البداية أن الصوت جاء من الخزانة.لذلك، […]

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