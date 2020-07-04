ظريف يشارك في اجتماع افتراضي للحوار المتوسطي

2020/07/04 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الإيطالية في طهران، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيشارك في الاجتماع الافتراضي للحوار المتوسطي (MED2020).واضافت السفارة الإيطالية في طهران في حسابها على تويتر، أن ظريف سيلقي كلمة في اجتماع الحوار المتوسطي الذي يعقد في إيطاليا عن طريق الفيديو.كما يجري ظريف خلال الاجتماع حوارا مع مدير المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الخارجية ” […]

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