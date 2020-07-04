2020/07/04 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول المؤشّرات ايجابيّة بدأت بالظهور جرّاء الاجتماع الأخير لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس التيّار الوطني الحرّ جبران باسيل هبوط السعر صرف الدولار امام الليرة.فكان عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل يوم الخميس حيث تم الاتفاق تم الاتفاق على مجموعة خطوات أبرزها قيام مصرف لبنان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط سعر الدولار في لبنان اول مؤشر لنتائج اجتماع برّي- باسيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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