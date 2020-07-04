هبوط سعر الدولار في لبنان اول ‏مؤشر لنتائج اجتماع برّي- باسيل

2020/07/04 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول المؤشّرات ايجابيّة بدأت بالظهور جرّاء الاجتماع الأخير لرئيس مجلس النوّاب ​نبيه برّي​ ورئيس التيّار الوطني الحرّ ​جبران باسيل هبوط السعر صرف الدولار امام الليرة.فكان عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ​ ورئيس تيار الوطني الحر ​جبران باسيل يوم الخميس حيث تم الاتفاق تم الاتفاق على مجموعة خطوات أبرزها قيام مصرف لبنان […]

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