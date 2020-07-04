على خطى روبن..الهولندي شنايدر يلمح لعودته عن الاعتزال

2020/07/04 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ألمح الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر إلى احتمال عودته إلى مزاولة كرة القدم للمرة الأولى منذ اعتزاله اللعب رسميا العام الماضي، بحسب وسائل إعلام هولندية.وبحسب قناة “آر تي في أوتريخت” المحلية، تجمع نحو 75 شخصا ترحيبا بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، حاملين قميصا لنادي أوتريخت (المدينة […]

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