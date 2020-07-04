ضوابط وقرارات جديدة لامتحانات تلاميذ وطلبة المدارس

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحانات العامة لمرحلة السادس الإعدادي بكافة فروعه ستجري في موعدها (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الرأي في وزارة التربية، اتخاذها قرارًا بالإجماع لمعالجة المواد التي لم يتمكن التلاميذ والطلبة من أداء امتحاناتها في محافظات الجنوب.

قال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الهيئة اتخذت قرارًا بشأن الدروس التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في (المحافظات الجنوبية) من مرحلة (الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة)"، حيث تنص على التالي:

1- بعد إضافة درجة القرار (10 درجات) حسب القرار السابق.

2- تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ أو الطالب في امتحانات نصف السنة مقسومًا على عدد المواد التي امتحن بها، يساوي الوسط الحسابي.

3- تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ أو الطالب عوضًا عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا.

4- إذا حصل التلميذ أو الطالب على درجة 40 فما فوق تصبح 50 (بإضافة درجات القرار 10).

5- إذا حصل التلميذ أو الطالب على درجة 39 فإنه يؤدي الامتحان في الدور الثاني.

كما قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، أن "تكون الامتحانات التمهيدية لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة (الخارجيون) بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي (النظاميين) بموعد يحدد لاحقًا من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة".

وأكدت هيئة الراي في قرارها أن "الامتحانات العامة لمرحلة السادس الإعدادي بكافة فروعه ستجري في موعدها المحدد".

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