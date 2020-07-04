الخارجية العراقية: هناك إمكانية للجوء الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاعتداء التركي

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الخارجية العراقية تأكيدها على إمكانية اللجوء الى مجلس الأمن بسبب الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.

الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أكد في تصريح، أن هنالك إمكانية لأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاعتداء التركي المستمر، مشددا على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكري أحادي الجانب.

وأضاف، أن قيمة الميزان التجاري بين العراق وتركيا تبلغ أكثر من ستة عشر مليار دولار سنوياً.

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