قاسم الأعرجي مستشاراً للأمن الوطني العراقي 

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عراقي مطلع، السبت، بإنهاء تكليف فالح الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلاً منه، كذلك أشار المصدر إلى ...

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