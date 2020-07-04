تغييرات جديدة.. الأعرجي والأسدي بدلاً عن الفياض في

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الغني الأسدي يمين الصورة وقاسم الأعرجي في يسارها - صورة معدلة بواسطة كوردستان 24

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