«الحرس الثوري الإيراني» يستولي على منازل جديدة في ديرالزور ويحوّلها لمقرّات

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت ميليشيا #الحرس_الثوري الإيراني الموالية لـ#الجيش_السوري مساء الجمعة، على منازل جديدة وحوّلتها إلى مقرّات عسكريّة لها في داخل الأحياء المدمرة في مدينة #دير_الزور شرقي #سوريا.وقال مراسل «الحل نت»، إن «الثوري الإيراني استولى على أربعة…

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