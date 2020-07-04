(فيديو) اشتباكات محتدمة بين فصائل «الجيش الوطني» شمالي الحسكة

2020/07/04 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة رأس العين-(سري كانيه) وريفها شمالي #الحسكة، توتراً بعد اندلاع اشتباكات عنيفة، مساء أمس الجمعة، بين فصيلين من «#الجيش_الوطني»، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.فيما أسفر الاشتباكات عن مقتل فتاة جنوبي…

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