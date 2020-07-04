تحول الانشقاقات بين ترامب والاتحاد الاوربي الى فجوة كبيرة

2020/07/04 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، السبت ، أنه يتم حاليا اعادة النظر لدى الحلفاء في حلف شمال الاطلسي في العلاقة بينه وبين الولايات المتحدة بعد عمل استمر 70 عاما بين الجانبين بسبب مهاجمة ترامب لاعضاء الحلف في عدة مناسبات .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الاتحاد […]

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