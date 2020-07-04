2020/07/04 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ..طائرة مسيرة مجهولة تقصف هدفا غير معلوم وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ..طائرة مسيرة مجهولة تقصف هدفا غير معلوم وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).