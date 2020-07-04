ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل لقاء بيلباو

2020/07/04 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

اختتم ريال مدريد استعداداته للقاء أتلتيك بلباو، غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وشهدت مران النادي الملكي اليوم السبت، غياب الثنائي إيدين هازارد ورافائيل فاران بالإضافة إلى المدافع ناتشو ليتأكد غيابهم عن مباراة الغد.

وأدى هازارد تدريبات في صالة الألعاب الرياضية بعد غيابه عن الجولة الماضية في الليغا ضد خيتافي والتي فاز بها ريال مدريد بهدف نظيف.

ويسعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل الحفاظ على صدارة الدوري والاقتراب بخطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

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