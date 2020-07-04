وزير الدفاع يزور مقبرة شهداء العراق في الاردن

2020/07/04 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

زار وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، والوفد المرافق له، السبت، مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة ...





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