إيران تضبط أكثر من طنين من المخدرات بعملية واحدة

2020/07/04 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، محمد قنبري، السبت، ضبط طنين و246 كلغ من انواع المخدرات.





ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قنبري قوله، إن "قوات الامن الداخلي في مدينة سراوان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة".

وأضاف، أن "قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة سراوان بتعاون مع قوى الامن الداخلي قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة، حيث تمكنت مساء امس الجمعة من تحديد هويتهم، حين نقلهم شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز تويوتا في احدى محاور سراوان".

وأشار إلى أن "قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طنين و246 كلغ من انواع المخدرات، واربعة مسدسات وعتاد".

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