الهند تسجل 22 ألف إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية

2020/07/04 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، عن تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى قمة للمؤشر الذي تجاوز عتبة الـ20 ألف للمرة الأولى أمس الجمعة.بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 648315، منها 18655 وفاة بعد أن توفي 422 مريضا خلال اليوم الماضي.وتماثل 14335 شخصا […]

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