هذا ما تبرع به محمد صلاح لأهل قريته

2020/07/04 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع اللاعب المصري “محمد صلاح”، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بنحو 38 ألف دولار لتمويل إنشاء وحدة إسعاف في مسقط رأسه.وتحدثت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على ما اعتبرته في تقرير حصري أحدث مشاريع “محمد صلاح” الخيرية، لدعم أبناء قريته في مصر، للتغلب على “كورونا”، الذي اجتاح قرية نجريج بمحافظة الغربية (شمال) مع موجة التفشي العنيفة للفيروس، […]

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