العراق واقليم كوردستان يخفضان إنتاج النفط قرابة 500 ألف برميل يوميا

2020/07/04 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت احصائية صادرة حديثا تخفيض العراق واقليم كوردستان إنتاج النفط قرابة 500 الف برميل يوميا، وذلك ضمن اطار الالتزام باتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج دعماً للأسعار.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن (S&P Global Platts) فإن العراق والاقليم قد خفضا ما مجموعه 497 برميل يوميا من إنتاج الخام.

وتشير الاحصائية الى ان اقليم كوردستان خفّض ما معدله 100 الف برميل من تصديره للخام.

وتنوه الاحصائية الى ان العراق صدر خلال الشهر الماضي مليونين و816 الف برميل يوميا بينما كان يبلغ مجموع النفط المصدر في الاقليم 267 الف برميل يوميا.

وفي نيسان/أبريل الماضي، توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاق، فإنه كان المقرر أن يخفض العراق إنتاجه من الخام بنحو مليون برميل يومياً في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه قبل نحو ثلاثة أشهر كانت الصادرات العراقية تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون برميل يومياً.

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