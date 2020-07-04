الكشف عن طبيعة اصوات الانفجارات داخل المنطقة الخضراء

2020/07/04 | 16:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بان السفارة الامريكية ستجري ممارسة أمنية لمدة ساعة.وقال المصدر إن "السفاره الامريكيه ستقوم بإطلاق عيارات نارية واصوات قنابل صوتية عالية لمدة ساعة من هذا اليوم لغرض التدريب".

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