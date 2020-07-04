ازمة النجف تعلن قراراتها بخصوص حظر التجوال

2020/07/04 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في النجف، اليوم السبت، قراراتها بخصوص حظر التجوال المفروض لمواجهة فيروس كورونا.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الحظر الجزئي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً”.واضافت أن “دوام دوائر الدولة يكون بنسبة ٣٠ ٪ و يتحمل مدير الدائرة الاجراءات الوقائية الخاصة بالموظفين من لبس […]

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