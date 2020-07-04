مصدر أمني يكشف طبيعة اصوات الانفجارات داخل المنطقة الخضراء

2020/07/04 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة اصوات الانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “اصوات الانفجارات داخل الخضراء تعود لممارسة امنية تقوم بها الفرق الخاصة”.وبين، انه “لا يوجد اي استهداف للمنطقة”.واشار الى ان “طائرة مسيرة حلقت من أجل تجربة منظمة الدفاع الجوي باتريوت”.انتهى2

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