2020/07/04 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني بأن القوات الامريكية في العراق اختبرت منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت إن ” أصوات الانفجارات التي سمعت من داخل المنطقة الخضراء كانت ممارسة أمنية قامت بها القوات الأمريكية لاختبار منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”.وأضاف أن ” طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامريكية بالعراق تختبر منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامريكية بالعراق تختبر منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).