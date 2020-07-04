2020/07/04 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، السبت، تسجل 365 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا منذ تسجيل اول اصابة بالفيروس في المحافظة .وقال الراشد لـ /المعلومة/ ان “عدد المصابين بفيروس كورونا في كافة مدن الانبار منذ بداية الازمة والى الان 510 حالة مصابة بفيروس كورونا مؤكدة”، معتبرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار.. 510 حالات شفاء منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار.. 510 حالات شفاء منذ تسجيل اول اصابة في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).