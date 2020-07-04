بالوثائق: العراق يجمد اموال ’’حجي عبد الله’’ بطلب من مجلس الأمن الدولي

2020/07/04 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استناداً لاجراء اقره مجلس الامن الدولي ، قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء في العراق ، اضافة المدعو امير محمد سعيد عبد الرحمن المولى ، زعيم داعش الجديد المعروف بعبد الله قرداش والمكنى حجي عبد الله على قائمة المصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بطلب من مجلس الامن الدولي.

نص القرار في الوثائق المبينة في ادناه

ويستخدم المولى أسماء أخرى مثل "أبو عمر التركماني"، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي"، وهو من مواليد نينوى 1976، وتولى زعامة داعش بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بهجوم أميركي.

وفي وقت سابق ، ضاعفت وزارة الخارجية الأميركية من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد "حجي عبد الله" لتصبح عشرة ملايين دولار أميركي بدلا من خمسة.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة "قام هذا الإرهابي حجي عبد الله بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي".

وأضاف حساب البرنامج على موقع تويتر "احصل على عشرة مليون دولار بدلا من خمس ملايين"، مذيلا تغريدته باسم "محمد سعيد عبد الرحمن المولى".

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