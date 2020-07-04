بالفيديو،، الانفجارات تتوالى في إيران: احتراق محطة كهرباء تغذي مفاعل بوشهر

2020/07/04 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هز انفجار هائل، اليوم السبت، محطة “مدحج أحواز” للإنتاج الغاز بالقرب من منطقة الزرقان في أقليم الأحواز غربي إيران، بعد أيام من انفجار آخر في منشأة نووية.وتعد منطقة الزقان محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومركز سري للإنتاج النووي، وهو الانفجار الاحدث بعد سلسلة من الانفجارات في الأيام الماضية هزت منشآت عسكرية ونووية […]

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