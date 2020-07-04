2020/07/04 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أمرت سلطات كاتالونيا، اليوم السبت، بفرض تدابير عزل على منطقة تضمّ نحو مائتي ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا في شمال شرقي إسبانيا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجدّ».وقال الرئيس الكاتالوني الاستقلالي كيم تورا أمام الصحافة: «قررنا عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استناداً إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يعزل 200 ألف شخص في كاتالونيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يعزل 200 ألف شخص في كاتالونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).