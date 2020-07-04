إبعاد الفياض ليس هدفًا في مرمى “المحور المقاوم”: جماهير الفصائل “مستبشرة” بالأعرجي والأسدي.. وتساؤلات عن مصير خالد العبيدي!

2020/07/04 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تكن عملية سلب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، منصب مستشارية الامن الوطني ورئاسة جهاز الامن الوطني، ثقيلة على محور فصائل المقاومة وجمهورها، وليست قريبة مع تطلعات “المحور المضاد” كما يشيع في الأوساط الشعبية، المحور الذي يشاع بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منتمٍ إليه، فيما يرفضه الأخير.حفلات انطلقت […]

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