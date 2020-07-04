كونية المستقبل من خلال الأجتماعية التاريخية الجدلية - عباس علي العلي

2020/07/04 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي المستقبلمن خلال الأجتماعية التاريخية الجدليةأستثمار العلاقة بين الأسباب والنتائج وخاصة في المجال البحث الأجتماعي الطبقي وتحديدا في المسارات التاريخية منه كمادة للبحث عن أفق أو كقاعدة معطيات راسمة للرؤية الكونية المحدثة والمستجيبة لشروط الزمن ، واحدة من أهم الوسائل التي يمكن لنا ومن خلالها تحديدا أستقراء المجتمع مستقبليا ، المجتمع الذي نعني به أطر وعلاقات وصراعات وتناقضات وأيضا علاقات ب ......





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