اخراج الخونة واعتقال المقاومين

2020/07/04 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم محمد الحساني… في سابقة خطيرة جدا اقدم القضاء العراقي على اطلاق سراح المجرم والمدان رافع العيساوي وزير المالية ابان حكومة المالكي لعدم كفاية الادلة علما انه تم توجيه تهم عديدة له اهمها التحريض على العنف وقتال الدولة والحث على قتل كل عسكري او شرطي من غير اهالي الرمادي واختلاس ثلاثة مليارات دولار […]

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