جبهة النجيفي تعترض على تغييرات الكاظمي وتؤكد انها تفتقر “للتوازن” بين المكونات

2020/07/04 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي اعتراضها على التغييرات التي تجريها حكومة مصطفى الكاظمي على المناصب الرفيعة في الدولة، معتبرة بأنها تفتقر إلى التوازن بين مكونات البلاد.وقالت الجبهة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الحكومة في الوقت الحاضر تجري مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح”، معبرة […]

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