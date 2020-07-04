المنتخب السوري يوافق على مواجهة العراق

2020/07/04 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقة الاتحاد السوري للعبة على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين، في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد، في بيان رسمي: “المباراة ستقام على ملعب فرانسو حريري، في محافظة أربيل”.

وأضاف: “المنتخب الوطني سيلاقي عمان يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل، للدخول في معسكر تدريبي داخلي، يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون”.

وأردف: “هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين، تقام أيضا في محافظة أربيل”.

وواصل محمد: “وذلك ضمن المنهاج الذي وضعه المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، قبل التوجه لخوض مباراة هونج كونج يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 11 نقطة.

المصدر: كووورة

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