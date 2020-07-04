تركيا تعد تنديد مصر للعمليات العسكرية التركية بالعراق “كوميديا سوداء”

2020/07/04 | 16:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عدت وزارة الخارجية التركية إدانة مصر لعمليتي “مخلب النسر” و”مخلب النمر”، التي تقوم بهما القوات التركية ضد حزب العمال في اقليم كوردستان العراق، “كوميديا سوداء”.وقال بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي وتابعته (المستقلة) اليوم السبت انه ردا على انتقادات مصر “إنّ بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، بحق عمليتي […]

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