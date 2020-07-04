تضرر اربع مركبات بسقوط مقذوفات وسط بغداد

2020/07/04 | 16:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي ، السبت، بتضرر اربع مركبات بسقوط مقذوفات في منطقة رحمانية الجعيفر وسط بغداد....

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