السعودية تسيء لمرجعنا ودواعشها يرقصون على جراحنا

2020/07/04 | 16:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر ما كان يتوقعه آل سعود ان ينقلب سحرهم الاسود عليهم بهذه السرعة، بعد ان انتفض العراقيون عن بكرة ابيهم إنتصارا لرمز وحدتهم وسيادتهم وكرامتهم وعزتهم ...

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