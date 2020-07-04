الدهلكي: ديالى تحولت من ام البرتقال الى ام المخدرات

2020/07/04 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأحداث صولة ادارية في محافظة ديالى لتحريك واقعها المزري، معتبرا أن المحافظة تحولت من ام البرتقال الى ام المخدرات.

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