روسيا تسجل 6632 إصابة و168 وفاة جديدة بكورونا

2020/07/04 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجلت روسيا اليوم السبت 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا عن 6718 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 674515، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10027 مع تسجيل 168 حالة جديدة خلال يوم.

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