وزارة الصحة تسجل2334 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1477 حالة

2020/07/04 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما أشارت إلى تماثل 1477 حالة للشفاء.

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