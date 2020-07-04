كوردستان تنفي تأجيل توزيع الرواتب

2020/07/04 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم السبت، وجود اي تأجيل لتوزيع الرواتب في الاقليم باي شكل من الاشكال، لافتا الى ان عملية التوزيع مستمرة وفقا للجدول المعلن.

وجاء في بيان لعادل ورد لوكالة شفق نيوز، انه ينفى مزاعم وجود اي تأخر لحكومة الاقليم في عملية توزيع رواتب الموظفين باي شكل من الاشكال.

وقال عادل ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ستستمر في توزيع رواتب جميع الوزارات والدوائر والهيئات غير المرتبطة بوزارة وفقا للجدواول التي تعلن عنها، لافتا الى ان عملية التوزيع ستنتهي في 15 من شهر تموز الجاري.

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