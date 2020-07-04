2020/07/04 | 16:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم توضح حقيقة تأخير رواتب الموظفين مدة اكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم توضح حقيقة تأخير رواتب الموظفين مدة اكبر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم توضح حقيقة تأخير رواتب الموظفين مدة اكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).