2020/07/04 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة: غداً حظر جزئي والسماح بالحركة من الـ 6 صباحا إلى الـ 7 مساءً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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