عضو بالامن النيابية: اختيار الاعرجي والاسدي تم من قبل الكاظمي حصراً بعيداً عن القوى السياسية

2020/07/04 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس صروط، اليوم السبت، على تكليف قاسم الأعرجي برئاسة مستشارية الامن الوطني بدلاً عن فالح الفياض وتكليف عبدالغني الاسدي، لرئاسة جهاز الأمني بدلا للفياض ايضا، الذي يدير المنصبين بالوكالة منذ سنوات.

وقال صروط، لـ(بغداد اليوم)، ان "هذه المناصب ضمن الدرجات الخاصة، خصوصاً ان فالح الفياض كان يدير ثلاث مناصب في ان واحد وهذا الشيء غير ممكن، واختيار قاسم الأعرجي وعبدالغني الأسدي، اختيار موفق فهما من الشخصيات القديرة والكفوءة، وقد عملوا بشكل مهني في وقت سابق عندما استلموا مناصب أمنية رفيعة".

وبين ان "تكليف الأعرجي والأسدي بحاجة الى تصويت مجلس النواب، حتى يتم التعيين بالأصالة وليس بالوكالة، خصوصاً ان البرلمان يحارب حالياً ادارة الدولة بالوكالة، فالشخص الذي يدير اي مؤسسة بالوكالة دائما ما يتهرب من المسؤولية"، مؤكدا ان "اختيار الأعرجي والأسدي، تم بعيداً عن القوى السياسية، وهما من اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حصراً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في رئاسة الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيأة الاعلام والاتصالات.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشارية الامن الوطني، تم إجراء تغيير بها، حيث أنهى الكاظمي تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام مستشار الامن الوطني، وعين قاسم محمد جلال الاعرجي، مستشاراً للأمن الوطني".وأشار إلى أن "من التغييرات التي أجراها الكاظمي في جهاز الامن الوطني، أنه أنهى مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وكلف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة جهاز الامن الوطني".وبالنسبة لهيأة الاعلام والاتصالات، أوضح المصدر، أن "الكاظمي أنهى تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وكلف عبدالوهاب معد عبد الوهاب الصفار، بمهام عضو مجلس المفوضين".

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