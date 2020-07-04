عملية التدريب الأمريكية تتسبب بأضرار وسط بغداد

2020/07/04 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بوقوع أضرار مادية جراء سقوط مقذوفات على مناطق سكنية خلال عملية تدريب أمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مقذوفات سقطت على منطقة رحمانية الجعيفر وخلف مستشفى الكرامة وسط بغداد خلال عملية تدريب عسكرية نفذتها السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء.

وأضاف المصدر أن المقذوفات تسببت بتضرر ٤ عجلات، فيما لم يبلغ عن سقوط إصابات بشرية.

وكانت مصادر أمنية قد أبلغت شفق نيوز، في وقت سابق السبت، بأن قوات أمريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما قامت الشركة الأمنية المكلفة بحماية مجمع السفارة الامريكية بعملية تدريب شملت إطلاق عيارات نارية وتفجير قنابل صوتية عالية وسط دوي صفارات الإنذار.

كما أفادت المصادر بأن طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.

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