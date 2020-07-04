العاني بشأن تكليف الاعرجي والاسدي: منهج الاستحواذ يزيد فقدان الثقة ويهز ركائز المواطنة

2020/07/04 | 17:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]علق النائب والقيادي في تحالف القوى العراقية ظافر العاني، السبت، على تكليف قاسم الاعرجي بمستشارية الامن الوطني وعبدالغني الاسدي بادارة جهاز الامن الوطني.

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