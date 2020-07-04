2020/07/04 | 17:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، المباشرة باطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي.وقالت الوزارة في بيان لها، انه “بتوجية من وزير المالية علي علاوي، باشرت دائرة المحاسبة بأطلاق التمويل الخاص لرواتب شهر حزيران”.واضاف ان “دائرة المحاسبة باشرت بتمشية معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الاربعاء الماضي المصادف 2020/7/1 وهي مستمرة بذلك لغاية اكمال كافة معاملات تمويل الرواتب لشهر حزيران”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد ذكرت، ان الطريق صار سالكاً أمام الحكومة الاتحادية لإطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران خلال الاسبوع الجاري، عد مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020.ويتيح القانون للحكومة اقتراض ٥ مليارات دولار و١٥ تريليون دينار لسد العجز المالي لعام ٢٠٢٠ الجاري.وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن يكون قادرا على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين لشهر حزيران ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين لشهر حزيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).