منفذ طريبيل الحدودي يحقق ايرادا مالياً بأكثر من 24 مليار دينار خلال حزيران الماضي

2020/07/04 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن تحقيق منفذ طريبيل الحدودي إيراداً مالياً بلغ أكثر من 24 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي.

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