مواقع التواصل الاجتماعي توؤد ذاكرة الشعوب ! - محمد البسفي

2020/07/04 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي ..



ويستمر تلويث وجه التاريخ بالترقيع والتجميل..



وبنفس الأصباغ والألوان العتيقة...مساحيق العولمة لخلق تأريخ موجَه..برغم مرور كل تلك الحقب والسنوات على ذلك الجدل وتلك المساجلات، التي أستغرقت وقتًا طويلًا في الوسط الثقافي والصحافي المصري والعربي، تم خلاله قفزات تكنولوجية هائلة بما ساقته من تطور شامل في وسائل الاتصال والإعلام، والتي برغم تقدمها التقني إلا وإن أدعائها بـ"التقدم" و"التطوير" على ......





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