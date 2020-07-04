ثورة الجهل - الهيموت عبدالسلام

2020/07/04 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الهيموت_عبدالسلام قبل الثورة العلمية لِ500 سنة الأخيرة كان التراث المعرفي من يهودية ومسيحية وإسلامية وكونفوشيوسية وغيرها يقول لأسلافنا كلُّ شيء تريدون معرفته عن العالم كان معروفا من قبل،امتلكت الآلهة أو الرب الحكيم أو حكماء الماضي أو الكهنة الحكمةَ الشمولية الموحى بها في الكتب المقدسة والمرويات الشفهية ،فما عليكم سوى التبحّر في هذه الكتب والمرويات وفهمها بشكل مناسب ولا ينبغي لكم أن تتصوروا أن سرا من أسرار الكون أو ......





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